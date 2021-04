Irpiniatimes.it

La Scandone si gode il successo contro Nardò e consolida le speranze salvezza. Coach Rodolfo Robustelli esalta il suo roster. “Finalmente sono arrivati questi benedetti due punti in casa dopo una gara avvincente e combattuta. Volevamo vincere per blindare la zona playout e ci siamo riusciti attraverso un buon basket, con una manovra fluida in attacco coinvolgendo tutto il roster ed abbiamo mostrato una grande solidità difensiva “.

