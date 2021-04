La classifica vede il Cagliari momentaneamente “salvi” ma c’è ancora da giocare lo scontro diretto col Benevento

La classifica di Serie A vede per la prima volta dopo diverse settimane il Cagliari fuori dalla zona retrocessione. Un risultato incoraggiante frutto delle tre vittorie consecutive agguantate dalla formazione di Semplici ma che non può portare a rilassamenti da parte dei rossoblù che affronteranno nello scontro diretto le streghe il prossimo 9 maggio.

L’andata alla Sardegna Arena aveva visto il sorprendente trionfo dei campani (1-2) per una differenza reti negli scontri diretti che però potrebbe essere colmata dal Cagliari con una vittoria di misura al Vigorito; per quanto concerne la differenza reti generali invece i rossoblù sono nettamente in vantaggio potendo vantare un +12 rispetto ai rivali. Tutti calcoli che avrebbero senso nel caso di parità di punto a fine campionato.

