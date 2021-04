Due gironi, due epiloghi completamente diversi. La Serie C sta per emettere le sue sentenze a una giornata dalla fine e le attenzioni, dopo la promozione conquistata a suon di record dalla Ternana, sono tutte per Girone A e Girone B La prima notizia è che il Como torna in Serie B con una giornata di anticipo, cinque anni dopo la retrocessione, il fallimento, due anni di Serie D. E' la vittoria più bella, quella della sofferenza sulla lanciatissima Alessandria, che continua ad avere un rapporto molto tribolato con la Dea Bendata. Proprio sul rettilineo finale, si sfalda come neve al sole e si ritrova col covid in casa nel momento più sbagliato possibile. Oscar della Sfortuna, non c'è che dire. Ma bisogna dare i giusti meriti al Como, che gioca una… Source