Al termine di una gara ricca di emozioni, gol e colpi di scena, festeggia la Roma di Betty Bavagnoli, che nonostante la sconfitta 3-2 nella semifinale di ritorno della Coppa Italia TIMVISION con la Juventus passa il turno e taglia un traguardo storico, centrando la sua prima finale dopo aver eliminato le detentrici del titolo. In casa della Vecchia Signora l’avvio di partita è a ritmi altissimi: la prima occasione è per Hurtig, imbeccata bene da Cernoia, ma la conclusione della svedese centra in pieno Ceasar ben piazzata. Un attimo dopo sono le ospiti a sfiorare il vantaggio, con Serturini che scappa dalla marcatura di Hyyrynen, scarica di prima intenzione e dopo un tocco di Giuliani costringe Boattin ad una prodigiosa respinta di testa, che impedisce a Bonfantini di… Source