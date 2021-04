Arriva il raddoppio della Lazio nella sfida contro il Milan: il 2-0 porta ancora la firma di Correa, che mette a segno una doppietta

La Lazio raddoppia nel big match contro il Milan. Il 2-0 biancoceleste, confermato dopo un check dell’arbitro Orsato al VAR, porta ancora una volta la stessa firma, quella di Joaquin Correa.

Per l’argentino è la prima doppietta stagionale e il terzo gol in casa in questo campionato. La Lazio continua la sua corsa grazie ad un altro graffio del Tucu.

