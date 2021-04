Tornano le sfide europee e questa settimana l'unica squadra italiana rimasta in corsa, la Roma, sarà impegnata nella difficile trasferta in Inghilterra con il Manchester United per le semifinali di Europa League. La sfida è fissata alle ore 21:00 di giovedì 29 aprile 2021 allo stadio 'Old Trafford' di Manchester. Manchester United e Roma sarà trasmessa in diretta in chiaro su TV8 e da Sky su questi canali: Sky Sport (numero 252 del satellite) e Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre). Source