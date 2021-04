In programma un seminario con Massimo Cacciari mentre Luca Barbarossa presenta la sua autobiografia “Non perderti niente”

REGIONE – Lunedì 26 aprile 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni. Da oggi, nel pieno rispetto della normativa anti Covid riaprono musei e spazi culturali. Nell’attesa che possano ripartire gli eventi in presenza abbiamo selezionato per voi cinque appuntamenti online.

EVENTI ONLINE

Alle 16 seminario con Massimo Cacciari (Università Vita-Salute San Raffaele, Milano) dal titolo “Filosofie e antifilosofie della storia“, che si terrà sulla piattaforma ZOOM. Esso sarà inoltre reso accessibile in streaming sul nostro canale Youtube (https://www.youtube.com/user/AccademiaIISF). Chi volesse seguire l’incontro sulla piattaforma ZOOM è invitato a inviare la propria adesione all’indirizzo newsletter@iisf.it

Alle 18 sui canali social del Circolo dei lettori incontro di Joni Seager con Cathy La Torre per parlare di Desiderare il mondo. Questo libro rappresenta la più aggiornata e accurata analisi di come vivono le donne nel mondo. Uno scrigno di notizie e informazioni raccontate in oltre 200 coloratissime e ricche infografiche che descrivono desideri e volontà di cambiamento delle donne nel mondo

Alle 18.30 sulla pagina Facebook di Libraccio Luca Barbarossa presenta “Non perderti niente” la sua autobiografia irregolare, che va dalla sua gioventùai grandi palchi, passando dai successi sanremesi, prendendosi gioco del tempo che “si allunga, si accorcia.

Eva Giusti presenta “Il frutto della passione” alle 18,30 sulla pagina Instagram di ibraccio. Un inno alla rinascita, alla gioia, alla vita, scritto con la consapevolezza che, se anche non si ha alcuna scelta sul proprio destino, certamente si può scegliere come affrontarlo.

Nicoletta Verna illustra il suo libro “Il valore affettivo” in diretta streaming sulla pagina Facebook di Terra del Buon Vivere, alle ore 18.30. Un romanzo familiare, nel quale una giovane donna cerca ostinatamente una forma di redenzione

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

Borgotufi, albergo diffuso di Castel Giudice il via alla seconda edizione di #ilMoliseacasatua, l’iniziativa social che coinvolge fotografi e appassionati di fotografia nel raccontare e scoprire i luoghi più belli ed insoliti del Molise, per viaggiare attraverso le immagini, in attesa di poterlo fare di persona, tra tante destinazioni possibili. Un’iniziativa nata con la media partnership di Officina – News and Media, TurismoinMolise, Volgo Italia e Volgo Molise, Molise da Scoprire e il patrocinio del Comune di Castel del Giudice. L’invito è di condividere su Instagram con hashtag #ilMoliseacasatua e possibilmente taggando @borgotufi le foto dei propri luoghi del cuore del Molise, con una breve descrizione, entro il 30 giugno 2021. Le immagini saranno condivise sulle pagine social di Facebook e Instagram di Borgotufi, con il racconto dei posti che rappresentano. Le più apprezzate dalla community di Instagram diventeranno parte della nuova mostra fotografica itinerante, che sarà inaugurata ad agosto 2021, con un evento speciale, tra le casette e le botteghe dell’albergo diffuso di Castel del Giudice.

La Piccola Bottega in collaborazione con Manuela Toto, organizza Il Mago di Oz, Workshop in fiabaterapia. Un incontro per conoscere una lettura tutta interiore della fiaba del mago di Oz e fare una piccola esperienza di ascolto di sé, a contatto con la natura, per imparare che non abbiamo bisogno di delegare il nostro valore agli altri. Evento a numero chiuso. Prenotazioni entro e non oltre il 9 maggio 2021 al numero 388 7540177.

Con il ritorno in zona gialla, spazio anche alle escursioni. Domenica 2 maggio escursione al Pantano della Zittola nel territorio di Montenero Valcocchiara (Is): tutte le informazioni su: https://www.facebook.com/events/143253814413109/. Domenica 9 maggio é in programma una escursione al Bosco della Grisciata e al Monte Gonfalone 1.320 m sul livello del mare: faggi e rocce ricoperte di muschio daranno l’impressione di vivere in un bosco incantato abitato da elfi e folletti. Attività a numero chiuso, in osservanza delle disposizioni anti Covid. Per informazioni: https://www.facebook.com/events/310504490425518/. Oppure si potrà godere del paesaggio passeggiando lentamente a dorso d’asino: per informazioni contattare il numero 388 7540177.

L’articolo Eventi in Molise di oggi, 26 aprile 2021: gli appuntamenti del giorno proviene da Molise News 24.