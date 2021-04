Con Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo vediamo come inizia la settimana sotto il profilo del tempo a Bergamo e in tutta la provincia.

ANALISI GENERALE

Si attenua a partire da lunedì l’anticiclone che ha garantito bel tempo su gran parte della regione nel fine settimana, per l’arrivo di una perturbazione atlantica dalla penisola iberica. Si apre dunque una settimana caratterizzata da molte nubi e piogge, alternate a schiarite poco frequenti. Le temperature saranno in calo in particolare dalla giornata di martedì e si manterranno in pianura intorno ai 15/17 °C di massima. Un miglioramento del tempo è possibile dal prossimo weekend, ma sono necessarie conferme nel corso della settimana.

Lunedì 26 aprile 2021

Tempo Previsto: Fin dal mattino cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso su gran parte della Lombardia, con copertura più spessa sui rilievi Alpini e Prealpini e Valtellina dove saranno possibili già le prime deboli precipitazioni, nevose oltre i 2000 metri; dal pomeriggio cielo molto nuvoloso o coperto ovunque e dalla sera peggioramento più marcato con le prime precipitazioni dai settori sud-occidentali in estensione a tutta la regione durante la notte.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 10°C e 13°C, massime in sensibile diminuzione e comprese tra 17°C e 20°C

Martedì 27 aprile 2021

Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione con precipitazioni diffuse e nevicate oltre i 1700/1900 metri. Dal tardo pomeriggio graduale attenuazione delle precipitazioni a partire dai settori occidentali in estensione dalla serata ai restanti settori della regione.

Temperature: Minime stazionarie comprese tra 11°C e 13°C, massime in ulteriore diminuzione tra 14°C e 17°C.

Mercoledì 28 aprile 2021

Tempo Previsto: Cielo irregolarmente nuvoloso con parziali schiarite specie nelle ore centrali della giornata; isolati piovaschi ancora possibili al mattino sui settori centro/orientali, mentre durante le ore pomeridiane aumento del rischio di rovesci sui rilievi Alpini, Prealpini e settore Appenninico dell’Oltrepò Pavese.

Temperature: Minime in lieve diminuzione, massime in moderato aumento.