Immobile ha parlato nel pre-partita del match contro il Milan, valido per la 33esima giornata di Serie A. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni dei canali ufficiali della società biancoceleste.

INZAGHI – «Il mister è più carico che mai. Sappiamo che non ha passato un bel momento, ma gli stiamo stati vicini. La tecnologia ci ha permesso di lavorare comunque insieme e il suo staff ha fatto un lavoro eccezionale».

ULTIMA CHANCE – «Oggi sappiamo di non poter sbagliare e questo ci deve dare quella motivazione e quella spinta in più. Per noi è una sorta di ultima spiaggia».

CONDIZIONI – «Ora sto bene e sembra che il problema al tendine sia passato. Ero convinto che, stando meglio, avrei potuto dare di più. Sono contento di essere tornato al gol».

