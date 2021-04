Ciro Immobile re della sfortuna: quinto legno colpito per l’attaccante biancoceleste, che agguanta Calhanoglu

Una maledizione. Può davvero esser definito così il rapporto di Ciro Immobile con i legni. Ne è infatti arrivato un altro nella sfida odierna contro il Milan.

SPECIALE CLASSIFICA – Ed ecco che, con questa traversa, il biancoceleste tocca quota cinque in stagione. Un qualcosa che gli consente di balzare in vetta a questa speciale classifica, agguantando anche Calhanoglu. Con loro in testa ci sono Zapata, Ronaldo e De Paul.

