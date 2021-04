Nel fine settimana i carabinieri forestali della stazione di Mel, nel corso del servizio di istituto, notavano la presenza di numerose vetture parcheggiate nelle località Zelant e Cozzolin, in Comune di Borgo Valbelluna. Insospettiti dal singolare fatto, per il quale ritenevano necessario svolgere approfondimenti, i militari salivano fino a quota 1200 circa ove si trova una casera, di proprietà comunale e sempre aperta con funzioni di bivacco per gli escursionisti.

Sul posto, i militari riscontravano la presenza di una festa di addio al celibato, con assembramento di 19 persone, residenti nelle province di Belluno, Treviso e Vicenza. Tutti i presenti sono stati identificati ed è stata contestata loro la violazione amministrativa, delle norme volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare per il mancato rispetto del divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sanzionati con ammenda fino a 400 euro.

