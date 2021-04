Nel pomeriggio di sabato 24 aprile 2021 in Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia è stato effettuato un trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza per una persona vittima di intossicazione da monossido di carbonio.

B.C.A. 78enne di Bosisio Parini, in provincia di Lecco, è stato intossicato dallo scarico dell’automobile parcheggiata nel garage. L’uomo ha chiesto aiuto e, una volta giunti i soccorsi, è stato inviato all’Ospedale di Lecco. L’arrivo in Habilita per il trattamento di Ossigeno Terapia Iperbarica è avvenuto alle 18.30. L’inizio del trattamento è avvenuto pochi minuti più tardi.

Una volta concluso il trattamento il paziente è stato trasportato nuovamente all’Ospedale di Lecco in ambulanza.