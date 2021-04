Il Cagliari si coccola e si aggrappa al capitano Joao Pedro per cercare la salvezza. Quale sarà il futuro del bomber brasiliano?

Il Cagliari cerca di raggiungere una salvezza clamorosa, in rimonta sulle dirette concorrenti, aggrappandosi e coccolandosi il suo capitano Joao Pedro. Il numero 10 brasiliano sta trascinando la squadra con 15 reti messe finora a segno, ma quale sarà il suo futuro?

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha resistito per almeno tre volte ad assalti di mercato per Joao Pedro, come riporta la Gazzetta dello sport, che in sette anni di rossoblù è diventato una bandiera. Le voci di mercato vogliono Torino e Bologna interessate all’attaccante, riuscirà il Cagliari a resistere ancora una volta alle richieste?

