Per la prima serata in tv, lunedì 26 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “La fuggitiva”, con Vittoria Puccini. Verranno proposti due episodi: nel primo, Arianna chiama Feola e gli rivela cosa ha scoperto. Si danno appuntamento. Prima di uscire di casa Feola è stato tramortito dagli uomini che hanno rapito Simone. Arianna e Marcello arrivano al luogo stabilito, ma al posto di Feola ci sono degli uomini che gli tendono un agguato.

Nel secondo, tra questi Bondi, che ha la meglio su Arianna e sta per freddarla, prima di venire ucciso da Michela che grazie a un’intercettazione realizzata con l’aiuto del collega Marchi è accorsa sul posto. Arianna e Marcello, con la nuova alleata Michela, si rifugiano nella vecchia villa di famiglia di Arianna e scoprono dai media che Simone è stato rapito…

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Su Canale5 alle 21.45 ci sarà “L’isola dei famosi”, condotto da Ilary Blasi.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Finalmente sposi”; su Italia1 alle 21.20 “Fast & Furious 7”; su Rai4 alle 21.20 “Sputnik”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Licenza di tradire”; su Iris dalle 19 “Dorian Gray” e su Italia2 alle 21.10 “Dragonheart”.

Su Rai5 alle 20.50 verrà proposta la visione di “Sciarada – Il circolo delle parole”. “Orlando, furioso da 500 anni” ripercorre genesi, intrecci, temi e curiosità del poema di Ludovico Ariosto tra i luoghi più suggestivi della Ferrara estense con la guida di Giulio Ferroni e le letture di Massimo Foschi e Marco Baliani. Claudio Strinati ripercorre il racconto che ne hanno fatto le arti figurative.

Da segnalare, infine, su La 7 alle 21.15 la mini-serie “Chernobyl”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien” e su Mediaset Extra alle 21.05 la replica di “Avanti un altro… pure di sera!”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai