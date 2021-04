L'attaccante del Bordeaux, squadra di Ligue 1 che rischia la retrocessione in Ligue 2, Jimmy Briand è stato visto dormire in panchina durante il match perso per 4-1 contro il Lorient. Lo scatto è diventato subito virale sui social, poichè lo riprende a testa bassa, mascherina nera, pettorina gialla e mani incrociate. Non si sa ancora se il club prenderà provvedimenti a riguardo, sanzionando il giocatore. Source