Graziella Di Grezia, mamma di Lycio, Gabriele, Annarita.

Pianista classica.

Medico Radiologo, PhD.

Scrive per lavoro, ma soprattutto per missione e per passione.

Ha pubblicato “Anima” (2000), “Crisalide – Monologhi di una gravidanza” (2015), “Viva” (2016), “Quest’anno non vado al mare” (2017), 2017), “Versi immersi” – grausedizioni (2020).

___________________________________________

Datemi una radice,

mettetela

al contrario.

Metteteci foglie,

fiori,

fate delle vostre

radici

dei rami

che crescano

fuori dalla terra

dei vostri ricordi.

