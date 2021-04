Frederic Massara, intervistato prima della partita da Sky Sport, ha analizzato il match tra Lazio e Milan: le sue parole

Massara ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio di Lazio Milan. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

PARTITA – «Siamo molti concentrati, è uno scontro diretto per un finale di stagione avvincente che siamo felici di giocare contro squadre forti come noi».

ALTERNANZA DI RISULTATI – «Questa discontinuità credo dipenda anche dal logorio fisiologico di una stagione e mezza giocata ad altissimi livelli. Questo è un fatto che ha inciso per molte squadre e sicuramente giocare ogni tre giorni porta alla lunga a della discontinuità. Tuttavia la squadra sta dimostrando di saper scendere in campo sempre con lucidità e qualità e bisogna fare i complimenti a giocatore e mister».

PRESSIONE – «Dobbiamo abituarci ad averla perché vogliamo essere sempre più competitivi e vogliamo essere in grado di sopportarla. Siamo contenti di viverla questa pressione».

SU MANDZUKIC – «Ci porterà un grande contributo di esperienza e di forza, è un grande campione. Adesso l’abbiamo recuperato e per un finale come questo averlo a disposizione sarà decisivo per noi».

