I vantaggi delle criptomonete

Come sanno bene gli amanti del mondo Crypto, ogni valuta digitale nasce con degli specifici obiettivi che vengono perseguiti nel corso del tempo. L’impatto che possono avere e che stanno già avendo le criptovalute sulle nostre vite è enorme. Alcuni hanno paragonato il loro avvento nelle nostre vite alla nascita di internet.

Alcune delle caratteristiche in comune di molte criptovalute sono legate ad un livello di sicurezza molto maggiore, basato su un sistema di consenso distribuito, nel quale nessuno può effettuare delle truffe o dei raggiri nei confronti degli altri. Un altro concetto alla base delle criptovalute è legato alla decentralizzazione, all’eliminazione degli intermediari dalle transazioni.

Conoscere tutte le funzionalità di ogni singola moneta è pressocché impossibile. Ma avere un’idea delle caratteristiche fondamentali di quelle che sono le monete principali è essenziale per chiunque decida di investire in questo campo. Una delle monete con un livello di capitalizzazione più alto è il Ripple. Il token nativo, la moneta digitale di riferimento è conosciuta con la sigla XRP. Cosa la caratterizza? Andiamo a scoprirlo.

Caratteristiche di Ripple

Sicuramente ci siamo trovati nella situazione di dover spedire del denaro a qualcuno, magari che si trovava all’estero. Ci siamo affidati ad un sistema tradizionale che ha richiesto diversi giorni per far apparire sul conto del beneficiario il denaro inviato, e forse abbiamo dovuto pagare una commissione piuttosto alta.

Ripple nasce in sostanza per ovviare a queste problematiche e per semplificare il processo di trasferimento di fondi transfrontaliero, abbattendo sia i tempi che i costi per effettuare questa operazione.

Così come internet utilizza un protocollo per trasferire informazioni istantaneamente in ogni angolo del mondo, conosciuto come HTTP, Ripple utilizza un protocollo di Networking conosciuto come RTXP, che serve a spostare liquidi in modo istantaneo, a bassi costi, praticamente in tutto il mondo.

Questo concetto si rivela soprattutto importante se pensiamo che alcuni fondi devono essere trasferiti tra paesi che non hanno delle connessioni dirette tra di loro e che pertanto richiedono più passaggi attraverso più banche nel mondo, per convertire una valuta in un’altra, con un costo finale piuttosto importante.

RippleNet è la rete che viene utilizzata dalle banche per velocizzare i procedimenti di trasferimento e che si basa sul protocollo RTXP.

Ripple non utilizza una Blockchain, a differenza di Bitcoin, ma è piuttosto un registro contabile distribuito.

Ciò che rende unico Ripple è il fatto che può essere scambiato con qualsiasi altra valuta, anche con asset fisici quali l’oro, in modo molto veloce e ad un bassissimo costo.

Ripple è una valuta che inizia ad essere utilizzata anche per effettuare dei veri e propri scambi commerciali. In tutto il mondo sono già 4500 i commercianti che la utilizzano come moneta di scambio.

Dare un’occhiata all’andamento del Valore Ripple è alla base delle scelte di tutti quelli che vogliono Comprare Ripple. La scelta di investimento, naturalmente, deve essere fatta dopo attente ricerche e valutazioni basate su pre-conoscenze solide dei meccanismi che regolano questo mondo.

L’articolo Perché comprare Ripple, la crypto delle banche proviene da Telebari.