Pietradefusi – Il sindaco e l’amministrazione comunale esprimono profondo cordoglio per la grave ed assurda perdita dell’amico Tommasino.

La tua scomparsa rappresenta una grande perdita per tutta la comunità e lascia un profondo vuoto nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuto.

Siamo vicini alla famiglia in questo momento di profondo dolore.

