Dopo il pareggio a reti inviolate sul campo della Pro Sesto, che ha permesso al Renate di tornare terzo in solitaria, mister Gioacchino Adamo, vice di Diana, parla della prestazione dei suoi e fa già alcuni bilanci: Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché loro si sono giocati parte della salvezza diretta. Hanno giustamente provato in ogni modo a portare a casa la vittoria, per noi era importante per la posizione in classifica per poter affrontare questi playoff che ci siamo meritati. Cosa mi sa dire sulla nuova posizione di Galuppini, più lontano dalla porta? È un po' che lavoriamo con Francesco su questa posizione, perché se vogliamo avere due punte in forti in area, una delle due si deve adattare in una posizione…