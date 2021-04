Il presidente del Comitato regionale umbro della Figc, Luigi Repace, nell'intervista rilasciata con l'ANSA ha raccontato i suoi timori e le sue speranze, che ruotano attorno alla ripartenza del calcio dilettantistico, non dimenticando di sottolineare il danno sanitario ed economico ma anche quello sociale conseguente alla pandemia. Repace inoltre si è fatto portatore delle istanze delle società del calcio Umbro e non solo: “Le nostre società hanno bisogno di risorse, perché il calcio dilettantistico è un calcio vero ancora, che non pensa ad altro che a far divertire le gente nei propri comprensori e nei propri paesi, a far crescere i nostri figli nella giusta maniera. Non pensa nè alle Superleghe nè alla Champions,… Source