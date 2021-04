A otto giornate dal termine del campionato, il Cortefranca porta da sei a otto i punti di vantaggio sul Trento mettendo così un altro importante tassello nella corsa promozione. La formazione di Roberto Salterio, che ieri ha battuto in rimonta il Padova nel big match della diciottesima giornata del Girone B (ancora in gol Roberta Picchi, ora a quota 18 reti), deve ringraziare l'Atletico Oristano per l'impresa sfiorata in Trentino: le sarde, in vantaggio grazie al rigore trasformato da Quidacciolu e lo straordinario assolo di Mattana, si fanno rimontare con una sfortunata autorete e la doppietta di Poli prima di trovare nei minuti di recupero il pari a firma della solita Mattana. Dietro le gialloblu si avvicina il Brixen Obi che sbanca Ferrara con… Source