Programma leggermente variato per la terza giornata del Campionato Under 17 di A e B a causa di qualche rinvio dell’ultimo minuto. Nel girone 1 netta vittoria del Genoa, che si porta in testa alla classifica grazie allo 0-4 ai danni del Torino. Gironi 2 e 3 animati da due derby molto sentiti come Inter – Milan e Brescia – Atalanta, il primo conclusosi 2-2, il secondo terminato con un successo dei bergamaschi per 0-1, ora primi a punteggio pieno. Pareggio con una rete ciascuna per Cittadella e Venezia nel girone 4, che vede ora la S.P.A.L. in testa con 7 punti grazie all’1-3 sul Pordenone. Nel gruppo 5 un Bologna straripante si impone sullo Spezia per 6-3 mantenendo il primato, mentre nel girone tosco-laziale una grande Roma scavalca la Lazio grazie al 2-1 nel… Source