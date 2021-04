La valanga nerazzurra è tornata: è lo spettacolo del calcio. Scusate: chi, meglio di questa Atalanta, merita di stare al secondo posto? Lo sapremo dopo il posticipo Milan-Lazio ma intanto, almeno per una notte, la Dea si riprende quel posto d’onore nella classifica della Serie A che per la sua storia è qualcosa di veramente incredibile. Eppure l’ultima volta non è così lontana, solo nove mesi fa.

Ed evidentemente il Bologna porta fortuna, perché era accaduto anche allora dopo la vittoria sui rossoblù, sempre a Bergamo e per l’1-0 era bastato un gol di Muriel (ancora lui!). La classifica, alla 35a giornata, diceva Juventus 80, Atalanta 74, Inter 73, Lazio 72.

Tutto succedeva martedì 21 luglio e tre giorni dopo l’Atalanta tornava terza, pareggiando 1-1 a San Siro col Milan mentre l’Inter vinceva 3-0 sul campo del Genoa. Ma chissà che stavolta invece…

La realtà dice che l’Atalanta è la squadra più in forma, solo il Napoli sta andando alla stessa velocità e stasera vedremo nel posticipo.

Comunque, la società Atalanta è indicata come modello di gestione, proprio nei giorni in cui i tifosi per primi si ribellano ad una fantomatica SuperLega. Ma il modello vale anche per il gioco, che ha portato così in alto la squadra che viene considerata da tutti come la più europea della Serie A: il merito è di quel signore che dalla panchina dirige l’orchestra nerazzurra, che si agita sempre tantissimo e sarà anche un martello per i giocatori, con le sue continue urla da bordo campo e però in cinque anni ha portato l’Atalanta e Bergamo alle soglie della semifinale di Champions League.

Quel Gasperini che non ha problemi a dire “se ci invitassero nella SuperLega risponderei no grazie”, perché il diritto alla Champions se lo può e vuole conquistare sul campo, come dovrebbero fare tutti.

Alla vigilia della sfida col Bologna il tecnico è uscito allo scoperto: “Puntiamo al secondo posto” e l’ha ribadito dopo la partita, “il futuro è nelle nostre mani”. Orgoglioso dei suoi ragazzi: “Stiamo bene, l’Atalanta sta molto bene”.

Infatti, lo dice la qualità del gioco, lo dicono i numeri che in ogni partita danno una dimensione ancora più vera della posizione raggiunta e anche ispirano molta fiducia verso il traguardo Champions, magari coronato dal secondo posto. Se gli uomini-partita sono il giocoliere Muriel, un artista col pallone tra i piedi e il cecchino Malinovskyi, bravo a fare gol, ma anche a essere uomo squadra come insegnano da tempo i due cardini del centrocampo Freuler e De Roon, gli altri suonano la stessa musica. I difensori sembra che si divertano a giocare e a fermare gli avversari, Gollini si riscatta dopo il ritardo di Roma, Hateboer torna in campo dopo tre mesi e si rimette a correre, Zapata ha un cuore grande e più lo buttano giù e più si tira su e va in gol…

Qualche numero? L’Atalanta non aveva mai battuto il Bologna 5-0 (al massimo 4-0, doppietta di Pasciullo, gol di Perrone ed Evair nel 1990-91), mai quest’anno aveva vinto con cinque gol di scarto. Guardiamo in Europa? L’Atalanta ha fatto quest’anno almeno 4 gol in 9 partite di A e solo il Bayern ha fatto meglio, in 10 partite. Ma si parla della squadra campione d’Europa e del mondo.

L’attacco più forte (78 gol) ormai è un classico, Muriel non ha mai segnato tanto (19 gol, primato personale), Zapata raggiunge Cominelli a 65 gol, secondo assoluto dopo Doni nella storia dell’Atalanta. E il bello, a cinque giornate dalla fine, deve ancora venire…