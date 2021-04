“Aosta – Becca di Nona” e “Aosta – Comboé”

18 luglio 2021 Charvensod – Aosta

Si apriranno il 1° maggio 2021 le iscrizioni all’undicesima edizione della vertical running Aosta – Becca di Nona che si svolgerà il 18 luglio 2021. Cadono quindi le riserve sull’evento sportivo, tra i più attesi nei comuni di Charvensod e Aosta, legato alla loro montagna simbolo, la Becca di Nona. Le iscrizioni, esclusivamente online sul portale Endu.net (dalle ore 20 del 1° maggio), si chiuderanno il 30 giugno 2021 o al raggiungimento di 500 concorrenti iscritti complessivi (350 per la Becca di Nona e 150 per la Comboé).

Dopo l’annullamento della scorsa edizione a causa della pandemia, la manifestazione sportiva prevede le sole due gare principali: l’Aosta – Becca di Nona (13 km, 2500 m+, tempo massimo 4 ore) e l’Aosta – Comboé (9 km / 1500 m+). Per motivi dettati dalle severe norme di sicurezza e di distanziamento, tutte le attività collaterali sono sospese. Presso il Campo Sportivo di località Plan Félinaz nel Comune di Charvensod si svolgerà solo la consegna dei pettorali.

«Lo stop imposto dalla crisi pandemica dello scorso anno – spiega André Comé presidente asd Becca 3142 – ci ha dato la possibilità di ripensare alla manifestazione sportiva, tenendo conto delle indicazioni sanitarie e del distanziamento. Abbiamo così riorganizzato la “Aosta-Becca di Nona” concentrandoci sull’aspetto sportivo. Ciò non significa snaturarsi, crediamo fermamente che le manifestazioni sportive non comincino con lo start e non finiscano con il taglio del traguardo. Per noi lo sport deve creare relazioni, momenti di aggregazione, solidarietà e promozione territoriale. Quest’anno abbiamo dovuto, però, ridimensionarci – conclude Comé – nella speranza di poter festeggiare con più calore nella prossima edizione».

L’articolo Vertical Running, al via dal 1° maggio le iscrizioni alla “Aosta – Becca di Nona” proviene da Aosta City Notizie.