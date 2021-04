Strutture mediamente costose, dislocate a macchia di leopardo nei territori lombardi e, anche in tempi non normali dovuti al covid19, permangono le liste di attesa. Questo è l’identikit che esce dal tradizionale report Rsa della Fnp Cisl Lombardia, che esamina e analizza nei particolari le 709 strutture di assistenza per anziani, disseminate nelle province lombarde, e cerca anche di aprire una finestra su altri sistemi assistenziali disponibili per gli anziani non autosufficienti.

il “Rapporto 2020 Rsa e non autosufficienza” obbliga a seri ripensamenti anche prima di quanto successo durante la pandemia. Al 31 dicembre 2020, i posti letto accreditati nelle Rsa lombarde, cioè i posti letto autorizzati e abilitati, sono 64.933, un più 501 posti letto rispetto al 2019. Mentre calano ancora i posti letto contrattualizzati – riconosciuti da Regione Lombardia con regolare contratto e finanziati, in parte, dal Fondo Sanitario Regionale – che sono fermi a 57.513, 90 posti letto in meno rispetto al 2019, ovviamente le RSA con i posti letto contrattualizzati

sono le più gettonate dalle famiglie, la Regione Lombardia contribuisce alla spesa della retta con una cifra variabile, che tiene conto della condizione sanitaria dell’ospite ricoverato in Rsa.

In un “mercato” di domanda in crescita, molte RSA hanno ritenuto opportuno aumentare l’offerta proponendo posti letto solventi, cioè a totale carico della persona e famiglia. Infatti, nel 2020 i posti letto solventi sono saliti a 7.367 unità, con un più 90 posti letto rispetto al 2019. Il costo rette alberghiere delle Rsa sono un tema molto delicato, in assenza di vincoli normativi, le tariffe variano di molto nelle RSA lombarde. Abbiamo verificato che: la differenza va da una retta minima media di 50,70 € giorno nella Ats Montagna ad una retta media massima di 93,29 € giorno nella Ats Città Metropolitana di Milano.

La Fnp Cisl pensionati Lombardia ha calcolato che la spesa sostenuta da una persona ricoverata in una Rsa lombarda ammonta a circa 24.500 € anno. Se poi si passa a moltiplicare questa somma per il totale dei posti letto autorizzati (64.933), vediamo che la spesa complessiva in Lombardia, a carico delle persone e famiglie, ammonta a circa 1,6 miliardi di euro. Alla quota alberghiera a carico della famiglia va aggiunta la quota sanitaria che paga regione Lombardia. Nei casi di persone indigenti che non possono pagare le rette delle Rsa intervengono anche i Comuni lombardi, con una quota che non è stato possibile determinare con precisione ma in continuo aumento.

Oltre ad affrontare rette molto salate una volta ricoverato l’anziano, prima le famiglie sono costrette a superare sia la prova delle liste di attesa, peregrinando da una Rsa all’altra Rsa in attesa di un posto letto, e sia il confronto dei costi delle rette Rsa, giunte ormai a livelli difficilmente sostenibili per molte famiglie.

In Lombardia, gli assistenti familiari – le comuni “badanti” – regolarmente assunti sono 74.413, che si stima sia circa il 40% del totale, mentre gli irregolari si aggirano oltre i

110.000, per un totale di quasi 190 mila lavoratori.

Considerando il costo a carico della famiglia pari a circa 17.000€ lordi all’anno, si può valutare che il costo complessivo per tale comparto può arrivare a circa 3,2 miliardi di euro l’anno. Complessivamente, dunque, le famiglie in Lombardia spendono ogni anno per l’assistenza dei propri familiari a domicilio con assistenti familiari e per i ricoverati in Rsa circa 4,8 miliardi l’anno.