Titolo: Nomadland

Regia: Chloé Zhao

Genere: Drammatico

Durata: 110’

Interpreti: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Swankie, Gay DeForest

Programmazione: Disney+

Valutazione IMDB: 7.5/10

Anno 2011: a seguito della scomparsa del marito e della perdita del posto da supplente, la settantenne Fern (Frances McDormand) decide di abbandonare la cittadina di Empire, in Nevada, per attraversare la parte occidentale degli Stati Uniti a bordo del suo furgone. Strada facendo la donna, oltre a scoprire lati della sua personalità che per anni erano stati celati da una vita monotona e poco stimolante, incontrerà altre persone che come lei hanno deciso, chi volontariamente e chi no, di vivere come veri e propri nomadi moderni al di fuori delle normali convenzioni sociali.

Adattamento cinematografico dell’omonimo libro “Nomadland – Un racconto d’inchiesta” della giornalista Jessica Bruder, “Nomadland” è un film diretto, scritto, co-prodotto e montato dalla regista cinese Chloé Zhao. Candidato a sei Oscar e vincitore di tre quali “Miglior film”, “Miglior regista” e “Miglior attrice” per Frances McDormand, la pellicola racconta con attenzione e sensibilità la vita di una donna simbolo che ha deciso di smettere di inseguire disperatamente una felicità solo illusoria in tempi moderni, preferendo di gran lunga vivere una normalità sovversiva ed autonoma dai capricci di un’umanità incoerente e crudele. Affascinante celebrazione di solidarietà, avventura e indipendenza, “Nomadland” condanna in modo feroce tanto la società capitalistica dei potenti, in cui ogni individuo è vittima e carnefice, quanto coloro che hanno preferito una sopravvivenza fatta di biechi compromessi civili piuttosto che vivere al pieno delle loro possibilità.

L’evoluzione della trama e dei personaggi viene cucita con grande cura ed abilità attorno ad una protagonista straordinariamente disillusa, testarda e sognatrice al punto giusto, andando così a dipingere un grande affresco simbolo dei nostri tempi in cui l’apparire e l’avere contano più dell’essere e ormai non si conosce più la differenza tra “senzatetto” e “senza casa”.

Drammatico pellegrinaggio che va dal nord del Nevada fino ai campi sabbiosi dell’Arizona e ai parchi naturali del Sud Dakota, “Nomadland” ha sbaragliato la concorrenza in ogni concorso cinematografica di questo 2021 poco fortunato per il settore e sarà disponibile in Italia a partire dal 30 aprile su Disney+.

Battuta migliore: “Mio padre diceva che ciò che viene ricordato vive e forse io ho passato troppo tempo della mia vita solo a ricordare…”