All’assessore ai Lavori Pubblici di Palafrizzoni, Marco Brembilla, tutte quelle scritte hanno fatto un certo effetto. “Le ho guardate con attenzione quelle che avete fotografato, una dopo l’altra. La stragrande maggioranza sono su edifici privati – tiene a sottolineare -. Il Comune non può obbligare i proprietari ad intervenire, ma con l’aiuto del segretario comunale stiamo pensando ad un modo per sollecitarli”. Per ora, non scende nei dettagli. “Non escludiamo un’ordinanza – si limita a commentare -, ma valuteremo con attenzione”.

Questo il commento dell’assessore, dopo il servizio pubblicato lunedì 26 aprile da Bergamonews, che mostrava decine e decine di scritte no vax comparse sui muri della città. Almeno una quarantina, scovate nel giro di poche ore. Una sorta di censimento che abbiamo realizzato per facilitarne l’individuazione, e permettere a chi di dovere di ripulirle qualora ne avesse la possibilità.

In media, il Comune di Bergamo spende 15 mila euro l’anno per ripulire gli edifici e le strutture pubbliche della città. “Dove potremo intervenire, interverremo – assicura Brembilla -. Lo abbiamo già fatto sulla facciata della biblioteca del parco Locatelli e nella zona della stazione, dov’erano comparse altre scritte di questo genere. Ma convincere i privati a pagare per qualcosa che non hanno fatto non è semplice. L’unica cosa che ottengono questi vandali, è quella di far spendere soldi a persone che magari nemmeno si possono permettere di riparare al loro danno. Se ne rendono conto?”.

Negli ultimi mesi le scritte (molte contro i vaccini, altre che minimizzano o negano la pandemia) sono comparse un po’ ovunque: dalle vie più centrali a quelle più periferiche di Bergamo. Uno sfregio, per molti, che rischia di andare oltre il senso del decoro, visto l’impatto che il Covid-19 ha avuto sulla città, soprattutto durante la prima ondata.

