Primo maggio di vaccinazioni al Policlinico di Bari: domani dalle 8 alle 18 saranno aperti 32 ambulatori ospedalieri per la somministrazione delle seconde dosi ai pazienti oncologici. In tutto sono in programma 2119 vaccinazioni: a ricevere la seconda dose, a distanza di 21 giorni, saranno tutte le persone vaccinate con Pfizer in occasione della “Notte dei vaccini” organizzata dal Policlinico di Bari il 10 aprile scorso.

Mentre i caregiver che il 10 aprile scorso avevano ricevuto l’iniezione di Astrazeneca dovranno aspettare le dodici settimane previste da protocollo per il vaccino anglosvedese. “Celebreremo il Primo maggio con una grande giornata di vaccinazioni. Un gesto concreto in una data simbolica.

L’auspicio, infatti, è che proprio attraverso l’immunizzazione possa ripartire il lavoro e possano riavviarsi tutte le attività” commenta in una nota il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore.

L’articolo Covid, 1° maggio di vaccinazioni al Policlinico di Bari: seconde dosi agli oncologici proviene da Telebari.