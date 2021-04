Ha solo l’imbarazzo della scelta Gian Piero Gasperini: tutti gli elementi della rosa sono infatti a sua disposizione in vista della partita di domenica col Sassuolo, quando i nerazzurri saranno chiamati, a Reggio Emilia, a difendere il secondo posto conquistato con il 5-0 sul Bologna.

Zero squalificati e nessun infortunato: per la trasferta del Mapei Stadium il tecnico piemontese se la dovrà vedere con quel problema di abbondanza che ogni allenatore vorrebbe avere ogni weekend.

La notizia più lieta arriva però dalle fasce, perché contro il Sassuolo Gasperini ritroverà Gosens (squalificato col Bologna) e Hateboer che non giocano insieme da più di tre mesi: l’ultima volta era successo il 23 gennaio in Milan-Atalanta (0-3), giorno in cui l’olandese si è infortunato al piede sinistro restando ai box per otto settimane.

Sarà interessante capire come il mister nerazzurro vorrà gestire il rientro di Hateboer, che domenica scorsa ha giocato per 90′: la sua prova è stata positiva, anche se – com’è naturale che sia dopo più di due mesi – si è visto chiaramente che la forma fisica è quella che è.

Gasperini ha due strade: far giocare ancora l’olandese per fargli mettere benzina nelle gambe in vista delle ultime sfide decisive (su tutte la finale di Coppa Italia), oppure far tornare Hateboer nell’undici titolare gradualmente puntando, nel frattempo, sulla freschezza di Maehle.

Hans Hateboer, olandese di Beerta, classe 1994

Col Sassuolo i ballottaggi saranno anche in difesa e in attacco: dietro Palomino e Djimsiti si giocano una maglia da titolare, mentre davanti dovrebbero esserci sorprese, con Pessina che potrebbe tornare dal 1′ dopo aver giocato una manciata di minuti domenica scorsa contro gli emiliani.