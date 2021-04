Con la rilevazione settimanale dei colori delle Regioni, si conferma il colore giallo in quasi tutta Italia, tranne solamente la Sardegna, che diventa arancione, e la Valle D'Aosta, unica regione rossa. Tornano gialle anche Puglia, Calabria e Sicilia ed in base al nuovo decreto potranno tornare al ristorante a pranzo e a cena all'aperto, andare a cinema a teatro e nei musei, e soprattutto praticare sport anche di contatto come calcio e “calcetto” all’aperto, nonché spostarsi liberamente verso altre regioni gialle (vedi articolo). Preoccupa però l'aumento, anche se di pochi decimali, dell'indice RT a livello nazionale. In Source