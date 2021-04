Per la prima serata in tv, venerdì 30 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Top Dieci”, condotto da Carlo Conti.

Due squadre, ciascuna composta da 3 celebrities, si affrontano in una serie di divertenti round di gioco alla scoperta dell’identità del nostro Paese. Il loro compito sarà infatti quello di riempire tutte le posizioni di diverse hit parade legate alla cultura pop d’Italia (musica, cinema, spettacolo, abitudini, curiosità…) tracciando così un preciso identikit del bel Paese, dei suoi usi e costumi e dei gusti degli italiani. Le classifiche riguarderanno sia il passato che il presente, in un gioco con il tempo che ci permetterà di ricordare ciò che siamo stati e riflettere su ciò che siamo.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Avventura ai Caraibi”: Gibbs e la sua squadra indagano sulla morte di Norman Mason, ex programmatore informatico del Dipartimento della Difesa, un tempo coinvolto nel progetto governativo di un drone sottomarino…

I casi di cronaca saranno al centro dell’attenzione su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.20 l’appuntamento è con “Felicissima sera”, condotto da Pio e Amedeo.

Su Italia1 alle 20.45 spazio a “Gli album di Freedom”.

La7 alle 21.15 proporrà “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “In guerra”; su Rai4 alle 21.20 “Ip Man 4”; su Iris alle 20.55 “Danko” e su Italia2 alle 21.10 “Il figlio di Chucky”.

Su Rai5 alle 20.55 verrà trasmesso il documentario “Art Night – Il ragazzo con la Leica”: sei decenni di storia d’Italia attraverso le immagini di Gianni Berengo Gardin: una selezione di oltre 100 fotografie come fil rouge di un viaggio fisico e temporale dagli anni ’50 a oggi. A seguire, “Elliott Erwitt”: un ritratto inedito, intimo e tranquillo di uno dei fotografi più amati e seguiti di sempre.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; su La5 alle 21.05 la replica de “L’isola dei famosi” e su Mediaset Extra alle 20.25 “L’isola dei famosi – Extended edition”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.