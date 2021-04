Da lunedì 3 maggio 2021 in seguito delle nuove disposizioni governative e in considerazione della situazione epidemiologica della regione Puglia, l’Università di Bari ha adottato misure volte a regolamentare una graduale ripresa delle attività didattiche e formative in presenza, nel rispetto della normativa vigente e dei protocolli Covid-19 adottati dall’Ateneo.

In particolare, precisa una nota – le lezioni continueranno ad essere in modalità telematica, mentre gli esami di profitto si terranno sia in presenza sia in telematica, secondo quanto deciso dalle Commissioni di esame. Rimane garantita la possibilità per gli studenti di scegliere la modalità di esame al momento della prenotazione. Gli esami scritti si terranno in presenza, lasciando facoltà alle Commissioni di esame di stabilire modalità di svolgimento. Tutti i tirocini, inclusi quelli collegati ad attività post-laurea, si terranno in presenza, nelle strutture sia private sia pubbliche sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste. Laddove non sia possibile svolgere i tirocini, i Corsi di studio dovranno individuare modalità alternative.

Le sedute di laurea tornano in presenza nelle aule dell’Università sia per le magistrali sia per le triennali con 3 ospiti al massimo per ciascun laureando. Sarà garantita la modalità online nel caso in cui lo studente fosse impossibilitato a raggiungere la sede dell’Università. Proseguono le attività dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca, sia in modalità telematica sia in presenza secondo le determinazioni definite dai Collegi di Dottorato. Le attività dei laboratori didattici o di ricerca continueranno a svolgersi in presenza sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste.

Da lunedì 3 maggio 2021, inoltre, riaprono le Biblioteche e le Sale. L’accesso sarà consentito, secondo i numeri e le modalità attualmente vigenti in ragione dell’emergenza pandemica, previa prenotazione dei posti tramite l’app SalaUniBA. Le due sale del Polifunzionale (Aula “Benedetto Petrone” e Aula C) saranno aperte anche il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 20.00. Tutte le attività legate al post-laurea proseguono in modalità telematica. Le riunioni degli Organi collegiali continueranno a tenersi in modalità telematica.

L’articolo Università, dal 3 maggio a Bari lauree e attività di ricerca in presenza: lezioni online proviene da Telebari.