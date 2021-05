CERRO AL VOLTURNO – Per la festa del lavoro, oggi 1° e domani 2 maggio, c’è “May Day”. Primo Maggio è incontro, condivisione e passione. Non potendo ancora festeggiare e cantare insieme nelle piazze, la musica torna nuovamente da te. Una sequenza No Stop di live per i due giorni, con 45 artisti che si esibiranno da tutta Italia e dal mondo.

Novità dell’edizione annuale, la tematica della sanità, con momenti durante le due giornate di dialogo, confronto e sensibilizzazione da parte dei comitati civici nati a difesa del diritto alla salute. Si comincia alle ore 9 in entrambe le giornata. Un’esclusiva Zona Rossa web-tv.

