In vista del big match contro la Salernitana, mister Brocchi analizza così le insidie che attendono il suo Monza: Sicuramente abbiamo voglia di giocare e di affrontare questa partita. La speranza è quella di poter fare una bellissima gara. Ho visto dei ragazzi vogliosi di fare una grande partita contro una squadra che fa della solidità e della qualità dei singoli i suoi punti di forza. Sarà una partita bella e difficile. Sì può dire che all'andata abbiamo visto il miglior Monza della stagione? Bisogna ripetere quella partita? Ogni partita è a sé. All'andata abbiamo fatto una buonissima partita, non so se la migliore perché abbiamo fatto altre belle prove. Tuttavia, non dobbiamo pensare alla scorsa… Source