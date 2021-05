Domani ci sarà l'ultima giornata della regular season della Serie C, il Renate, che ambisce ancora al terzo posto, ospita una Lucchese che deve solo vincere per scongiurare la retrocessione in Serie D. Mister Aimo Diana analizza la partita e la stagione, rispondendo anche alle dichiarazioni dei toscani e complimentandosi con il Como, promosso in B. Contro la Lucchese sarà una partita difficile come lo è stato tutto il campionato che ci ha visto protagonisti. Lo siamo stati fino alla fine e di questo sono contento: mal che vada arriveremo nelle prime cinque, tra le prime quindici di tutta la Serie C e, vedendo le squadre che ci sono, sarà un grande onore. Sarà una partita complicata dove loro avranno solo un risultato a… Source