Per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo della sua auto e si è ribaltato, finendo nei campi circostanti.

È successo nella mattinata di domenica 2 maggio a Barbata, lungo la provinciale 104. Al volante del mezzo un 23enne, uscito leggermente ferito dall’incidente: sul posto in pochi minuti si sono precipitati i vigili del fuoco di Romano di Lombardia e i carabinieri della compagnia di Treviglio.

Per il ragazzo, fortunatamente, nulla di grave: dopo le prime cure prestate sul luogo del sinistro, è stato comunque trasportato per accertamenti all’ospedale di Chiari.