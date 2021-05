Il Cagliari affronterà il Genoa oggi nel campionato Primavera: Matteo Tramoni scende in campo per recuperare dall’infortunio

Il Cagliari Primavera vola in trasferta a Genova per la sfida contro il Genoa nel match valido per la 21ª giornata di campionato.

In campo è presente anche il centrocampista della prima squadra Matteo Tramoni che scende in campo per recuperare a pieno dall’infortunio e tornare quanto prima a disposizione di Semplici per l’infuocato finale di campionato.

L’articolo Cagliari Primavera, Matteo Tramoni in campo per recuperare dall’infortunio proviene da Cagliari News 24.