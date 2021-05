Nel week end scorso si è svolto a Palermo presso i locali del CONI, l’assemblea ordinaria elettiva.

Per l’elezione del consiglio regionale della FIGest (Federazione Italiana Giochi Sportivi Tradizionali)

Per il quadriennio olimpico 2021/2024.

Dalle votazione delle associazioni siciliane il più votato è risultato Amabile Bonafede classe 1967, riberese della provincia di Agrigento.

Il Presidente nazionale Enzo Casadidio di è dimostrato abbastanza soddisfatto della scelta ha colto l’occasione per ribadire che oggi la Sicilia con l’arrivo di Amabile Bonafede cresce in qualità e competenza.

“Le competenze sicuramente non mancano a Bonafede riveste il ruolo di Membro di Giunta Nazionale dell’ ente di promozione sportiva Libertas, di cui è anche Responsabile nazionale area tecnica sportiva, e responsabile del settore calcio, inoltre delegato regionale della della Federazione E-Sports, e responsabile zonale in provincia dell’ associazione nazionale ANAS”.

