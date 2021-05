Ed è arrivato il giorno della festa dell'Inter che, sfruttando il pareggio dell'Atalanta a Reggio Emilia, festeggia il suo diciannovesimo scudetto. E' uno scudetto strano, ma strameritato per quanto fatto vedere sul campo. Uno scudetto che non è di un singolo giocatore, ma più che mai stavolta, quello di un gruppo che non ha mai tradito. Neanche quando, dopo l'eliminazione dalla Champions League e con le notizie poco rassicuranti sullo stato di salute della proprietà, rischiava di deragliare. Antonio Conte, che in Europa purtroppo è molto meno performante che nei campionati nazionali, ha salvato una stagione. Perché sarebbe stato difficile giustificare certe spese e il suo ingaggio senza lo scudetto vinto. Sarà stato pure il… Source