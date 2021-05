Prosegue la discussione sui lavori di Murgia Timone. Associazioni che operano nel settore del restauro legittimano le scelte e l’operato dell’impresa che si è occupata dei lavori all’interno del Parco della Murgia materana. Restano dubbiosi e perplessi, invece, tutti coloro che lottano da sempre per la difesa del territorio, tra i quali si annoverano anche i Verdi di Matera. Al partito degli ambientalisti non è piaciuto l’entusiasmo con cui si è pronunciata l’associazione Assorestauro sulle opere realizzate a Murgia Timone per il Parco della storia dell’Uomo. L’associazione dei restauratori,… Source