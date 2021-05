Dopo il pareggio con lo Spezia ha parlato il tecnico dell'Hellas Verona Juric. Ecco le sue parole: “Un pareggio che sta stretto? È stata una buona prestazione per lunghi tratti della partita. Penso però che ci siano stati alcuni errori tecnici e, quando succede questo, può capitare di pareggiare una gara come questa, in cui non avevamo concesso praticamente nulla alla squadra avversaria. Se è stato un ottimo Verona dal punto di vista delle tante palle-gol create? L'abbiamo preparata bene e sapevamo dove poterli colpire, perché loro giocano da dietro e rinviano spesso e volentieri con il portiere: proprio su queste seconde palle ci sono stati tanti duelli in mezzo a Source