Il Bari torna a vincere e chiude la regular season al 4° posto. I biancorossi superano il Bisceglie 2-1 al San Nicola e si qualificano al II Turno Preliminare dei Playoff. Dopo l’iniziale svantaggio la squadra di mister Auteri riesce a raddrizzare l’incontro grazie alle reti di D’Ursi e Antenucci. Ora si tornerà in campo il 12 maggio, sempre al San Nicola, contro una tra Juve Stabia, Casertana, Catania, Foggia, Palermo e Teramo.

“E’ stata una partita strana in cui abbiamo fatto bene solo a sprazzi – ha dichiarato a fine partita Gaetano Auteri – Non abbiamo giocato male ma forse siamo stati poco precisi. Qualche miglioramento c’è stato da parte di alcuni e mi riferisco ad Antenucci, che stasera è stato incisivo senza mai dare punti di riferimento agli avversari. Poi invece qualcun altro deve crescere come Cianci, che ha fatto bene nel primo tempo ma nel secondo si è un po’ seduto forse a causa della stanchezza. Playoff? sono gare secche in cui le squadre possono cambiare atteggiamento. Noi dobbiamo a continuare a lavorare nel modo giusto”

