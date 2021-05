Parole di rammarico quelle che il Napoli affida al suo sito web ufficiale dopo il pareggio ottenuto in casa contro il Cagliari

«Finisce 1-1 allo Stadio Maradona tra Napoli e Cagliari. Non è il pari, quanto la maniera in cui è arrivato a lasciare gelo e rammarico». Queste sono le parole di rammarico con cui la SSCNapoli commenta la partita di questo pomeriggio contro il club sardo, conclusosi in pareggio proprio nei minuti finali.

Di seguito il commento integrale:

«Finisce 1-1 allo Stadio Maradona tra Napoli e Cagliari. Non è il pari, quanto la maniera in cui è arrivato a lasciare gelo e rammarico. Un gol di Nandez in pieno recupero sancisce l’esito del match, con il Napoli che era stato avanti, pressochè padrone del campo, per la maggior parte dell’incontro. Sono fatalità del calcio e fanno parte del gioco. Gli azzurri partono con un gol sprint di Osimhen che mostra non solo velocità ma anche tecnica. Assist morbido di Insigne e inserimento di Victor che stoppa di destro e infila di sinistro. Terzo gol consecutivo di Osimhen in 3 partite. Poi tante altre possibilità per gli azzurri che potrebbero chiudere la gara in varie occasioni. Nella mischia al 94esimo arriva il pareggio del Cagliari. Per il Napoli è in ogni caso il terzo risultato utile consecutivo e anche il 26esimo punto nelle ultime 12 partite. Perfetta media zona Champions. Mancano 4 sfide e 20 giorni per il rush decisivo. L’avventura continua…»

