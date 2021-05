Dopo la gara tra Udinese e Juve, il dirigente Marino si è scagliato per la gestione del match da parte di Chiffi: le sue parole

Pierpaolo Marino è furioso dopo la gara contro la Juventus. Il dirigente dell’Udinese ha parlato ai microfoni di Sky Sport sulle decisioni arbitrali di Chiffi e sull’atteggiamento della Juve a fine primo tempo.

«Sono arrabbiato perché innanzitutto la squadra ha fatto una grandissima partita. Sono a tutela di quello che si è visto. La punizione di Ronaldo che ha determinato il rigore era a favore nostro ma è stata concessa a loro. Io sono un veterano. Accadono a delle cose strane. Ci si aggrappa al mancato recupero del primo tempo facendo baccano con Chiffi e sperando che venga condizionato. E poi infatti viene fornita una punizione su un piatto d’argento. Cuadrado fa fallo su Strygen Larsen e non il contrario.

Sono nervoso, abbiamo fatto una grandissima partita. Per me è un’ingenuità di Chiffi, non di De Paul. È un errore grossolano e regalarlo alla Juve non può passare inosservato. Mi ha disturbato il condizionamento. A fine primo tempo c’è stato un assalto a Chiffi perché non era stato dato un minuto di recupero. Abbiamo visto di tutto, sembrava che fosse finita la partita e che la Juve avesse perso. Appartiene ad un calcio di altre epoche. Io c’ero e lo biasimavo già allora».

