Ha aperto ufficialmente sabato 1 maggio DaV Mare, il ristorante della famiglia Cerea all’interno dello Splendido Mare al Belmond Hotel di Portofino.

Una nuova location esclusiva che sarà gestita da Enrico e Roberto Cerea, insieme a Paolo Rota, entrato a far parte della famiglia di Da Vittorio nel 1990 a 24 anni, e Roberto Villa da oltre vent’anni executive chef dello Splendido Mare.

Nel menù trovano posto i piatti più iconici di Da Vittorio, come il Bouquet di crostacei, i paccheri alla Vittorio e il Gran fritto misto di frutta e verdura. In aggiunta, altri classici della tradizione regionale rivisitati come il Cappon Magro, e nuove creazioni come il Risotto al pesto, gamberi ed emulsione di pomodoro.

“E allora incontriamoci al Mare – invitano i Cerea sui social -, dove potremo abbandonarci al rumore delle onde e goderci la calda estate mediterranea”.