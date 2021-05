Giuseppe Genchi, 32enne barese con precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti, è stato arrestato nelle scorse ore a Bari dai poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura.

Il 32enne è stato fermato per un controllo mentre era alla guida di una moto nel quartiere Japigia. A seguito di perquisizione, quindi, è stato trovato in possesso di 15 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 11 grammi, nascoste nella manica del giubbotto che indossava.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata, mentre il 32enne, finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato rinchiuso in carcere.

