Il Cagliari Calcio pubblica la foto di Alfred Duncan con indosso una maglietta dal messaggio fondamentale

Alfred Duncan, centrocampista del Cagliari in prestito dalla Fiorentina, è stato vittima in questi giorni di un episodio razzista via social che si è concluso con le scuse della mamma dell’utente. Il giocatore rossoblù ha risposto all’accaduto con la gentilezza che lo caratterizza e, nel post partita di Napoli-Cagliari, ha sfoggiato la canotta con la scritta: «Teach children how to think not what to Think».

Thanks for this message pic.twitter.com/LkJ8mS8QBV — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) May 3, 2021

L’articolo Cagliari, Duncan: «Insegnate ai bambini come pensare non cosa pensare» – FOTO proviene da Cagliari News 24.