Queste le parole di Piero Braglia tecnico dell’Avellino al termine della partita pareggiata contro la Cavese: “Ci gira male. Abbiamo fatto di tutto per vincerla ma non ci siamo riusciti. Abbiamo giocato sui nervi anche questa sera ma non mi sento di criticare questi ragazzi. Siamo andati a Vibo Valentia in vacanza e lì abbiamo buttato il secondo posto. In un campionato intero ci sta di sbagliare ma io vado oltre i risultati. Sono tranquillo per i play-off”.

