Per la prima serata in tv, lunedì 3 maggio su RaiUno alle 21.25 “Chiamami ancora amore”. Verranno proposti due episodi dal titolo “La festa” e “Il dilemma”: Nel primo, dopo undici anni di matrimonio Anna ha deciso di lasciare Enrico proprio il giorno in cui il marito le ha organizzato una festa a sorpresa per il compleanno. Anna accetta di partecipare alla festa, per non umiliare Enrico e per non ferire il figlio Pietro, che la aspetta. Le sorprese in quella serata saranno molte e Anna dovrà decidere se andare o restare.

Nel secondo, Anna ed Enrico ci hanno provato ma non ce l’hanno fatta: il matrimonio si sfalda e loro si accusano a vicenda. Sarà un’assistente sociale, Rosa Puglisi, a dover stabilire chi dei due meriti la custodia del bambino. È sempre una decisione difficilissima e Rosa decide di partire dall’inizio, ripercorrendo la loro storia dal primo incontro.

Su RaiDue alle 21.20 verrà proposta la visione de “Il Vegetale”. Fabio Rovazzi è un 24enne neolaureato alla ricerca di un lavoro che rispetti la sua etica di onestà al 100%. Da anni non ha più rapporti col padre, ricco e cinico imprenditore che ha messo su una nuova famiglia dopo la morte della moglie. Fabio inizia col distribuire volantini a Milano prima di finire a fare il bracciante in un paesino del centro Italia, ma la vita ha in serbo ancora molte sorprese.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Su Canale5 alle 21.45 l’appuntamento è con “L’isola dei famosi”, condotto da Ilary Blasi.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.15 c’è “Overdrive”; su La7 alle 21.15 “The interpreter”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Una causa persa”; su Iris alle 20.55 “Il miglio verde” e su Italia2 alle 21.10 “Dragonheart 2 – Il destino di un cavaliere”.

Rai4 alle 21.20 proporrà la serie “Resident Alien”. Arrivato sulla Terra per distruggere l’umanità, l’extraterrestre Hah Re assume l’identità del medico Harry Vanderspleigle e inizia a collaborare con la polizia locale per risolvere un caso di omicidio.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in onda “Sciarada – Il circolo delle parole”. Nel 2013 il critico James Wood con un articolo sul New Yorker portò l’interesse sui romanzi di Elena Ferrante oltre i confini nazionali. Scrittori, registi, studiosi e critici riflettono sul successo planetario della scrittrice napoletana, autrice del ciclo “L’amica geniale”, che non ha mai rivelato la sua identità.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy e su Mediaset Extra alle 21.05 “Avanti un altro… pure di sera!”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai